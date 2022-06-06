На Украине погиб наемник из Германии

Немецкий наемник, воевавший на стороне вооруженных сил Украины, погиб под Харьковом. Об этом сообщает издание Bild.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Отмечается, что 39-летний Бьорн Клавис по прозвищу «Танк» служил в Интернациональном легионе обороны Украины (ILDU). Мужчина был родом из города Бранденбурга. Он умер по пути в госпиталь после того, как его часть подвергли обстрелу российские Вооруженные силы.

У Клависа остались подруга и дочь.

4 июня ILDU подтвердил гибель четырех иностранных офицеров, воевавших на стороне ВСУ. Помимо Клависа погибли голландец Роналд Вогелар, австралиец Майкл О'Нил и француз Вильфрид Блерио.