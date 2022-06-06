На Украине погиб наемник из Германии

Немецкий наемник, воевавший на стороне вооруженных сил Украины, погиб под Харьковом. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что 39-летний Бьорн Клавис по прозвищу «Танк» служил в Интернациональном легионе обороны Украины (ILDU). Мужчина был родом из города Бранденбурга. Он умер по пути в госпиталь после того, как его часть подвергли обстрелу российские Вооруженные силы.
У Клависа остались подруга и дочь.
4 июня ILDU подтвердил гибель четырех иностранных офицеров, воевавших на стороне ВСУ. Помимо Клависа погибли голландец Роналд Вогелар, австралиец Майкл О'Нил и француз Вильфрид Блерио.
Ранее стало известно, что на Украине погиб первый наемник из Нидерландов. Издание Telegraaf сообщало, что в середине марта на стороне украинской армии воевали более 70 добровольцев из Нидерландов.