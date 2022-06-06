В Госдуме допустили ввод миротворцев ОДКБ на Украину и в Донбасс

Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на территориях Украины и в республиках Донбасса. Это допустил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

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Депутат подчеркнул, что российские власти вряд ли согласятся с тем, что «какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть». Миротворческая миссия ОДКБ востребована, добавил Картаполов. Он привел пример выполнения задач миротворческой миссией России в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении миротворцев в Казахстане.

Говоря о едином правовом пространстве для обеспечения деятельности миротворческих сил ОДКБ, депутат отметил, что в настоящее время парламентарии работают над специальными модальными законами.