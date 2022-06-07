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1 час назад

Посол ЛНР в России сообщил о зачистке Северодонецка

ТАССиещё 2

Подразделения республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России почти полностью зачистили Северодонецк от украинских вооруженных формирований, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску. Об этом сообщил во вторник посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

"C мест сообщают, что в Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на "Азот" (химический завод - прим. ТАСС). Замечены также и за "Азотом", на очистных сооружениях и на Лесной Даче, где активничают украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - прим. ТАСС)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

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По его словам, на окраинах Северодонецка поселок Сиротино пока является серой зоной, поселок Метелкино почти полностью, от центра и до восточной окраины, контролируется войсками республик Донбасса и РФ. В аэропорту Северодонецка, который находится к югу-востоку от города, закрепились украинские формирования, сообщил Мирошник.

"Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского", - передает посол ЛНР в РФ.

"В районе Лисичанска очень громко, как выходы, так и входы. Много пожаров на окраине и в центре города", - сообщает Мирошник.

По его данным, украинское командование направило на удержание этого города, расположенного рядом с Северодонецком, подразделения, состоящие из освобожденных из заключения уголовных преступников и дезертиров.

Начались серъезные бои в городе Приволье, расположенному к северо-западу от Северодонецка и Лисичанска, сообщил Мирошник. "Лисичанск, вероятнее всего, будет освобождать одновременно с Северском (город, расположен к западу от Лисичанска - прим. ТАСС). Движение миротворческих сил продолжается в сторону Северска", - написал посол ЛНР в Москве.

Армия,Видео,Родион Мирошник,Минобороны России,
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