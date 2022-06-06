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49 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС контрбатарейной борьбы производства США

ТАССиещё 5

Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего ВСУ, уничтожив более 150 националистов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, <…> радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной республики", - сообщил он.

Зеленский посетил позиции украинских войск в Лисичанске

Конашенков добавил, что уничтожено также восемь танков и бронеавтомобилей противника, установка реактивной системы "Град", батарея полевой артиллерии и десять специальных автомобилей.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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