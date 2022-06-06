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1 час назад

Минобороны Китая пригрозило ответить на провокации ВВС Канады

Газета.Ru

Минобороны Китая пригрозило ответом на провокации ВВС Канады, которые под предлогом выполнения резолюций Совета безопасности ООН по Северной Корее якобы активизировали разведывательную деятельность. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, пишет РИА «Новости».

Минобороны Китая пригрозило ответить на провокации ВВС Канады
Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look PressArmin Weigel/dpa/Global Look Press

По его словам, канадская сторона нарастила разведывательную деятельность и провокации в отношении Китая, что создает угрозу для национальной безопасности страны. Минобороны Китая призывает Оттаву воздержаться от подобных действий. У Цянь подчеркнул, что в противном случае Канада будет отвечать за все серьезные последствия.

Ранее Минобороны Канады обвинило пилотов Народно-освободительной армии Китая в опасном поведении в отношении патрульного самолета CP-140 Aurora, который в рамках операции NEON выполнял наблюдательный полет вокруг Северной Кореи.

Отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств государств «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении осудили пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

В G7 также выразили сожаление, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по этому поводу, призывая все страны, которые входят в организацию, «присоединиться к осуждению поведения КНДР».

С начала года Северная Корея запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных баллистических ракет, причем каждый пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Армия,Совбез ООН,
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