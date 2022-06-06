На Украине приняли собственный сбитый Су-27 за российский истребитель

На Украине сбитый истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны Су-27 приняли за российский Су-25, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Речь идет о самолете, который был сбит над населенным пунктом Орехов Запорожской области 5 июня. По данным издания, после инцидента во многих украинских СМИ и соцсетях начала распространяться информация о том, что потерпевший крушение истребитель — Су-25, который якобы принадлежал российским военным и был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако позже, когда в сети появились кадры со сбитым самолетом, по нанесенному на него бортовому номеру удалось установить, что воздушное судно принадлежало 9-й бригаде ВВС Украины, дислоцированной в Житомирской области, и было приобретено у Казахстана. При этом, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», вероятнее всего, истребитель попал под огонь со стороны украинских военных.

В то же время «РГ: Русское оружие» со ссылкой на экспертов отмечает, что самолет мог быть сбит ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной российским истребителем Су-35 или Су-30СМ.