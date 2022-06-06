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11 минут назад

ВСУ обстреляли территорию России

Елена Прошина

Украина нанесла удары по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области. Информация о пострадавших пока не приводится. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

ВСУ обстреляли территорию России
Фото: 

Как говорится в сообщении, поселок Теткино, находящийся на границе с Украиной, вновь подвергся обстрелу. Инцидент произошел в понедельник рано утром.

«Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — написал губернатор региона.

Армия,Роман Старовойт,
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