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55 минут назад

Spiegel: Германия боится появления немецких танков в России впервые с ВОВ из-за действий Украины

Газета.Ruиещё 1

Германия отказывается передавать Украине свои танки, опасаясь «появления» этих боевых машин в России, передает РИА «Новости», ссылаясь на журнал Spiegel.

Германия испугалась появления немецких танков в РФ впервые с ВОВ
Фото: ReutersReuters

Как рассказали источники в правительстве ФРГ, Берлин полагает, что украинские власти могут использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что будет являться напоминанием о действиях фашисткой Германии в ходе Великой Отечественной войны.

«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», – говорится в публикации.

По словам источников, правительство ФРГ не может доверять Киеву в этом вопросе.

«Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», – указали источники.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву БМП Marder и танки Leopard-1 «позором», который «войдет в историю».

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В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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