В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

В них также принимают участие страны-партнёры — Финляндия и Швеция.

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Учения под названием Ramstein Alloy 22-2 проводятся один раз в четыре месяца. Главная цель манёвра — охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления, заявили «Интерфаксу» в главном штабе сил обороны Эстонии.

Во время учений, в частности, отработают действия на случай потери связи, эскортирование самолётов, определение воздушных целей.