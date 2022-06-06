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28 минут назад

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

Говорит Москваиещё 4

В них также принимают участие страны-партнёры — Финляндия и Швеция.

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО
Фото: ReutersReuters

Учения под названием Ramstein Alloy 22-2 проводятся один раз в четыре месяца. Главная цель манёвра — охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления, заявили «Интерфаксу» в главном штабе сил обороны Эстонии.

Во время учений, в частности, отработают действия на случай потери связи, эскортирование самолётов, определение воздушных целей.

В учениях задействовано десять самолётов, в их числе истребители Франции и Испании, а также самолёты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции. Активная фаза учений пройдёт с 6 по 9 июня в воздушном пространстве Эстонии.

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