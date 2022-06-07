Минобороны РФ сообщило о "бесчеловечном преступлении" ВСУ

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25 минут назад

МО РФ обвинило украинских военных в сожжении 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя

Газета.Ruиещё 1

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные специально сожгли тонны зерна в порту Мариуполя, передает РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту», — сказал Мизинцев.

По его словам, в результате уничтожено свыше 50 тыс. тонн зерна

Как отметил генерал-полковник, это «бесчеловечное преступление» показывает всему мировому сообществу «истинное лицо» киевских властей, которые, фактически, использует методы «продовольственного терроризма» в отношении собственных граждан.

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Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что украинские войска при отступлении подожгли тонны зерна, которое было в хранилищах Мариупольского морского порта.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал «блефом» заявления, что продовольственный кризис якобы связан с тем, что Россия препятствует вывозу зерна с Украины.

Ситуация на Украине и введение антироссийских санкций повлекли за собой нарушения поставок зерна, в ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира.

Армия,Ян Гагин,Жозеп Боррель,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,ООН,ЕС,
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