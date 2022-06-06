Южная Корея и США запустили восемь ракет в ответ на испытания КНДР

Южная Корея и США провели совместные ракетные пуски. Таким образом они ответили на последние испытания баллистических снарядов со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, США и Южная Корея совместно запустили в общей сложности восемь ракет.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи доложил, что Северная Корея осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности из двух мест в сторону Японского моря.

Согласно данным Министерства обороны Японии, ракеты пролетели от 300 до 400 километров. Их максимальная высота достигала от 50 до 100 километров. Однако южнокорейские военные проинформировали, что максимальная высота полета составила от 25 до 90 километров, дальность — от 110 до 670 километров, а скорость — примерно три-шесть Махов.