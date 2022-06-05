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39 минут назад

Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в районе Николаева

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В соцсетях распространяются видео и фото прибытия танков ВС РФ в Херсонскую область. Похоже, они затевают что-то масштабное - такое предположение сделал израильский дипломат Яков Кедми.

Кедми прокомментировал перемещение российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боевая техника российских войск направляется в сторону Николаева и Кривого Рога.

«Сложно оценить их количество, но бронетехника не прекращает двигаться уже третьи сутки и днем, и ночью. Скорее всего, российские войска готовят что-то крупное», - написал в своем Телеграм-канале Кедми.

Информацию предоставил Московский Комсомолец.

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