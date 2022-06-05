Кедми прокомментировал перемещение российских войск

В соцсетях распространяются видео и фото прибытия танков ВС РФ в Херсонскую область. Похоже, они затевают что-то масштабное - такое предположение сделал израильский дипломат Яков Кедми.
Боевая техника российских войск направляется в сторону Николаева и Кривого Рога.
«Сложно оценить их количество, но бронетехника не прекращает двигаться уже третьи сутки и днем, и ночью. Скорее всего, российские войска готовят что-то крупное», - написал в своем Телеграм-канале Кедми.
Информацию предоставил Московский Комсомолец.
Ранее Виктор Бондарев указал на растущую для Запада очевидность успехов ВС РФ на Украине. Об этом писал портал Banki.loans.