В Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии

В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец».
Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.