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1 час назад

MK: в Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии

Ura.Ru

В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RUЭдуард Корниенко © URA.RU

«Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец».

Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги».

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Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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