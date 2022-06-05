В Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии

В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эдуард Корниенко © URA.RU

«Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец».

Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги».