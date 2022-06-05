Появилось видео работы бойцов спецназа «Ахмат» в ЛНР

В сети появилось видео работы бойцов подразделения специального назначения имени Ахмата Кадырова «Ахмат» в Луганской народной республике (ЛНР). Ролик опубликован в Telegram-канале «Известий».

В описании отмечается, что на видео запечатлено, как бойцы спецназа выбивают оставшихся на территории одного из населенных пунктов украинских военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram видео уничтожения пяти 155-миллиметровых американских гаубиц М777 с боеприпасами в Лисичанске.