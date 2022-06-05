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1 час назад

Появилось видео работы бойцов спецназа «Ахмат» в ЛНР

Lenta.ru

В сети появилось видео работы бойцов подразделения специального назначения имени Ахмата Кадырова «Ахмат» в Луганской народной республике (ЛНР). Ролик опубликован в Telegram-канале «Известий».

В описании отмечается, что на видео запечатлено, как бойцы спецназа выбивают оставшихся на территории одного из населенных пунктов украинских военных.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram видео уничтожения пяти 155-миллиметровых американских гаубиц М777 с боеприпасами в Лисичанске.

Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь ДНР и ЛНР.

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