Балтфлот отработал артиллерийские стрельбы на фоне старта маневров НАТО

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает «Интерфакс» .

Ежегодные международные военные учения стран НАТО Baltops 2022 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Помимо стран-частниц военного блока в них также примут участие Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе. В этом году в них задействованы 45 боевых кораблей, семь тысяч военнослужащих, а также 75 самолетов и вертолетов.