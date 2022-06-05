В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
16 минут назад

Корабли Балтфлота провели учения на фоне старта маневров НАТО

Lenta.ru

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

Балтфлот отработал артиллерийские стрельбы на фоне старта маневров НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630», — рассказали в пресс-службе флота, отметив, что данные учения носили плановый характер.

МДКВП «Мордовия» и «Евгений Кочешков», стоящие на вооружении Балтийского флота России, представляют собой самые крупные в мире десантные корабли на воздушной подушке.

Ежегодные международные военные учения стран НАТО Baltops 2022 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Помимо стран-частниц военного блока в них также примут участие Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе. В этом году в них задействованы 45 боевых кораблей, семь тысяч военнослужащих, а также 75 самолетов и вертолетов.

Армия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители