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1 час назад

Стало известно о незаконной продаже западного оружия на Украине

Lenta.ru

Украинские чиновники незаконно продают оружие, получаемое Киевом от западных стран. Об этом сообщила канадская газета Toronto Star.

Стало известно о незаконном сбыте западного оружия чиновниками Украины
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине, сообщили, что войска и экстренные службы постоянно испытывают нехватку обеспечения из-за действий чиновников. Уточняется, что власти на местах часто используют машины скорой помощи в личных целях.

«Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова»,— говорится в статье.

В Киеве попросили у Германии подводные лодки

«Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих или препаратов, помогающих остановить травматическое кровотечение, практически невозможно», — заявили авторы материалы.

Ранее стало известно, что в Краматорске Донецкой области Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН). По сообщению штаба теробороны ДНР, солдаты ВСУ захватили и принадлежавшие офису автомобили с дипломатическими номерами.

Армия,В мире,ООН,
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