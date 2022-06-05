Кадыров показал уничтожение американских гаубиц М777 в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц М777 в Лисичанске.
«Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», - подчеркнул он.
Рамзан Кадыров уточнил, что расположение гаубиц смогли вычислить «путем расчёта баллистической траектории» бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе со вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР.
Глава региона посоветовал украинским военнослужащим сдать уничтоженные гаубицы «как лом обратно американцам».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил ранее, что в ходе воздушного боя в районе Славянска в ДНР был сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины.