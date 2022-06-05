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13 минут назад

Кадыров показал уничтожение американских гаубиц М777 в ЛНР

Илья Родин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц М777 в Лисичанске.

«Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров уточнил, что расположение гаубиц смогли вычислить «путем расчёта баллистической траектории» бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе со вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР.

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Глава региона посоветовал украинским военнослужащим сдать уничтоженные гаубицы «как лом обратно американцам».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил ранее, что в ходе воздушного боя в районе Славянска в ДНР был сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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