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34 минуты назад

Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ан-26

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в воскресенье, 5 июня, в ходе воздушного боя в районе Славянска в ДНР был сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ан-26
Фото: РИА Новости РИА Новости

«В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - отметил Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские средства ПВО сбили также самолет военно-транспортной авиации Ан-26 украинских ВВС. На борту находились вооружения и военная техника, сообщает телеканал «Звезда».

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Конашенков уточнил, что «с начала спецоперации были уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков».

Ранее генерал-майор рассказал, что общая численность зарубежных наемников на Украине упала до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну практически иссяк.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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