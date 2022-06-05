Политический консультант Государственного департамента США и Пентагона Эдвард Люттвак дал интервью немецкой газете Die Welt. Он заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а единственный способ закончить противостояние – провести в Донбассе честный референдум с тысячами нейтральных наблюдателей.

Украина не может победить

Хотя западные политики вынуждены заявить о своей поддержке победы Украины, на деле она невозможна, считает Эдвард Люттвак. Он уверен, что это связано не только с наличием у России ядерного оружия, но и с численностью населения РФ.

"Самое странное в России то, что даже если бы у нее не было ядерного оружия, Украина не смогла бы победить в том смысле, чтобы вынудить русских полностью уйти, возможно, даже из Крыма. Несмотря на очень плохую демографическую ситуацию, их (русских - "Газета.Ru") все еще более 114 миллионов География России и тот факт, что даже в состоянии силы или слабости она присутствует на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике, а также на Черном море, делает это (победу Украины – "Газета.Ru") совершенно нереальным. Для того, чтобы эта война закончилась, президент Российской Федерации должен дать согласие", - сказал Люттвак.

При этом он считает, что Россия "сошла с ума", когда "вторглась в самую большую страну Европы с очень маленькой армией".

Эксперт также удивлен, что "в остальном осторожный игрок в покер Путин", "выигравший Южную Осетию, Абхазию и Крым без единого выстрела, теперь подошел к столу рулетки и поставил все на один номер".

"Он проиграет", - уверен политический консультант Госдепартамента США.

Честный референдум

Люттвак заявил, что из украинского кризиса "есть только один выход" - референдумы в Донецке и Луганске, результаты которых Россия при любом итоге примет. Он отметил, что должны состояться плебисциты, но не те, которые РФ сейчас готовит и намерена провести сама, а с тысячами нейтральных наблюдателей.

В качестве примера эксперт привел референдумы, которые состоялись в Европе в 1919 году, когда после Первой мировой войны на карте появились такие новые государства, как Венгрия и Польша.

По словам консультанта Пентагона, формат референдума позволит президенту России сказать: "я кое-что выиграл для русского народа". Украина, в свою очередь, тоже не должна отказаться от "такого демократического подхода".

"Она не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из этого конфликта, на мой взгляд Победить Россию — это что-то из области фантастики. Что можно сделать, так это дать Путину небольшую победу", - считает эксперт.

По его словам, Запад может поощрить Россию к проведению честного референдума, если снимет санкции, например, подключит российские банки к SWIFT. Он пояснил, что это можно сделать "с помощью телефонного звонка". А в случае необходимости также быстро отыграть все обратно.

Люттвак подчеркнул, что у западных политиков, предлагавших Зеленскому отказаться от части территорий Украины или сражаться до победы, "истек срок годности".

"Зеленский вообще не уполномочен отдавать части Украины. Он избранный президент, но у него нет таких полномочий", - пояснил эксперт.

Он уверен, что референдум позволит принять окончательное решение, которое все примут и "пойдут домой". При этом результат плебисцита консультант Госдепа США предсказать не может.

"Выхода из войны нет, если дверь, которую вы могли бы назвать референдумом, захлопнута", - настаивает он.

Кроме того, по его словам, проведение плебисцита предполагает прекращение боевых действий.

"Если бы было заключено перемирие, которое не предусматривает референдум, русские сохранили бы всю территорию, которую они завоевали. И это было бы крайне нежелательно, потому что это означало бы, что тот, кто начинает войну и очень плохо сражается, все равно получает много территории. Было бы нелогично соглашаться на такое прекращение огня. Логично принять плебисцит, который в свою очередь требует прекращения огня", - подытожил он. Эксперт заключил, что "если русские примут идею референдума завтра утром, это будет означать отказ от территорий, которые они контролируют в Запорожье и Херсоне". У России останутся лишь претензии на Донбасс.

"Странный и сомнительный" Шольц

Люттвак также раскритиковал политику канцлера германии Олафа Шольца. По его мнению, немецкий лидер выбрал "странную и сомнительную" стратегию.

"23 февраля он занял неправильную стратегическую позицию. Если бы тогда он сказал, что Германия остановит "Северный поток - 2", будет поставлять оружие Украине если Россия вторгнется Путин, скорее всего, не напал бы. Потому что Путин очень обеспокоен Германией. Германия вызвала эту войну. Именно позиция Германии сделала возможной эту войну. Так что это крупный провал немцев в плане стратегии", - пояснил консультант.

В качестве оправдания Шольца он привел тот факт, что немецкая разведка "обманула его" и "потерпела неудачу", как и российская, посчитав, что Россия "победит в течение 24 часов".