Кадыров опубликовал видео с уничтожением американских гаубиц в Лисичанске

"Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. <...> В следующий раз, нацики, можете не трудиться зазря - их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории, что и сделали бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", - написал глава региона.