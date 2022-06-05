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20 минут назад

Кадыров опубликовал видео с уничтожением американских гаубиц в Лисичанске

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

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"Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. <...> В следующий раз, нацики, можете не трудиться зазря - их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории, что и сделали бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", - написал глава региона.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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