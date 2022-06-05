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53 минуты назад

Эксперт назвал роковой для Украины военный просчет Запада

Илья Родин

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Welt заявил, что задержка с началом поставок Киеву вооружений и военной техники стала серьезным просчетом западных стран. Направленное Украине оружие попадает на фронт несвоевременно, либо вообще до него не доходит. Об этом пишет РИА «Новости».

«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», - подчеркнул Маркус Райснер.

Полковник уточнил, что значительная часть важных путей поставок для ВСУ в районе Северодонецка находится под контролем российских военнослужащих. Он отметил также, что железные дороги потеряли большую часть пропускных способностей из-за поврежденной инфраструктуры, а грузовики не могут добраться из-за обстрелов.

В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка

«Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями», - рассказал Райснер.

Ранее сообщалось, что власти Испании планируют направить Украине большой пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard и зенитные ракеты.

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