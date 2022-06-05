"В ходе проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Пион" вскрыли расположение позиций противника и нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Огнем САУ "Пион" были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", - говорится в сообщении военного ведомства к видео.

Как уточнили в Минобороны, разведка и наведение целей проводится с использованием беспилотников как в дневное, так и в ночное время. Удары наносились осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 км.