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16 минут назад

Зеленский назвал Запорожье и Северодонецк самыми сложными участками для ВСУ

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными участками для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются в настоящее время запорожское и северодонецкое направления. По его словам, которые приводит агентство РБК-Украина, по состоянию на понедельник "наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке".

Зеленский назвал самые сложные участки для ВСУ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский также отметил, что ситуация для Украины может значительно ухудшиться.

"Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно", - сказал он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

Армия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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