КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Стало известно, что КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японии, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Фото: KCNA KCNA

Место падения ракет до сих пор неизвестно. Вероятно, она упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Ракета, предположительно, упала в море, на данный момент информации о возникновении ущерба в связи с запуском не поступало.