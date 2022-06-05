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33 минуты назад

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Елена Прошина

Стало известно, что КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японии, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря
Фото: KCNAKCNA

Место падения ракет до сих пор неизвестно. Вероятно, она упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Ракета, предположительно, упала в море, на данный момент информации о возникновении ущерба в связи с запуском не поступало.

О запуске баллистической ракеты в ночь на 5 июня сообщила береговая охрана Японии. Коммерческим судам в зоне Японского моря рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией. Также береговая охрана запретила приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

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