КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Стало известно, что КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японии, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство «Рёнхап».
Место падения ракет до сих пор неизвестно. Вероятно, она упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Ракета, предположительно, упала в море, на данный момент информации о возникновении ущерба в связи с запуском не поступало.
О запуске баллистической ракеты в ночь на 5 июня сообщила береговая охрана Японии. Коммерческим судам в зоне Японского моря рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией. Также береговая охрана запретила приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.