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35 минут назад

Появились подробности об убитом на Украине французском наемнике

Елена Прошина

Убитый в Донбассе 32-летний наемник украинского интернационального легиона Вильфрид Блерио мог быть связан с ультраправыми группировками, сообщает Libération.

Появились подробности об убитом на Украине французском наемнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным французской газеты, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».

Libération опубликовало фотографию французского наемника. На снимке он изображен в футболке с символикой и лозунгами украинских националистов.

Информация о гибели наемника во время боевых действий в Донбассе появилась 3 июня и была подтверждена министерством иностранных дел Франции. «Солдат удачи» погиб во время артиллерийского обстрела в Харьковской области.

14 марта Киев приостановил набор французских наемников после того, как Вооруженными силами РФ было ликвидировано до 180 иностранных солдат, прибывших на Украину.

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