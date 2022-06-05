Появились подробности об убитом на Украине французском наемнике

Убитый в Донбассе 32-летний наемник украинского интернационального легиона Вильфрид Блерио мог быть связан с ультраправыми группировками, сообщает Libération.

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По данным французской газеты, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».

Libération опубликовало фотографию французского наемника. На снимке он изображен в футболке с символикой и лозунгами украинских националистов.

Информация о гибели наемника во время боевых действий в Донбассе появилась 3 июня и была подтверждена министерством иностранных дел Франции. «Солдат удачи» погиб во время артиллерийского обстрела в Харьковской области.