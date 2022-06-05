В Швецию прибыли тысячи американских военных

Стартуют учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России. Для этого в Швецию прибыл американский авианосец USS Kearsarge.
Как сообщает The New York Times, экипаж судна состоит из 2,4 тысячи человек. Также на его борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов.
Ожидается, что военные отработают задачи по морскому десантированию. Всего в учениях, которые продлятся с 5 по 17 июня, задействуют военнослужащих из 16 стран.
По данным издания, маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что Япония и Соединенные Штаты провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием восьми истребителей.