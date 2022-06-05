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37 минут назад

В Швецию прибыли тысячи американских военных

Свободная прессаиещё 1

Стартуют учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России. Для этого в Швецию прибыл американский авианосец USS Kearsarge.

В Швецию прибыли тысячи американских военных
Фото: flickr.comflickr.com

Как сообщает The New York Times, экипаж судна состоит из 2,4 тысячи человек. Также на его борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов.

Ожидается, что военные отработают задачи по морскому десантированию. Всего в учениях, которые продлятся с 5 по 17 июня, задействуют военнослужащих из 16 стран.

По данным издания, маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что Япония и Соединенные Штаты провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием восьми истребителей.

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