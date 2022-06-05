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2 часа назад

США помогли бомбить гражданские объекты в Йемене

Lenta.ruиещё 2

США помогали, в том числе самолетам ВВС, Саудовской Аравии, которые наносили авиаудары по гражданским целям в Йемене. Об этом сообщается в газете Washington Post (WP).

США помогли бомбить гражданские объекты в Йемене
Фото: ReutersReuters

Как говорится в статье, которая основана на совместном расследовании WP и проекта Колумбийского университета (Нью-Йорк) по мониторингу деятельности сил безопасности, значительная часть воздушных налетов была осуществлена самолетами, разработанными, обслуживаемыми и проданными американскими компаниями, и пилотами, прошедшими подготовку у специалистов американских ВС.

Авторы статьи также напомнили, что администрация американсого президента Джо Байдена в прошлом году объявила о прекращении оказания американской военной поддержки «наступательным операциям», которые проводит коалиция во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов.

При этом контракты на техническое обслуживание, которые выполняют как частные американские компании, так и ВС США для авианалетов ВВС коалиции, до сих пор не прекращены, подчеркивает издание.

1 апреля в Йемене объявили о перемирии между хуситами и правительством. Участники конфликта приняли предложение ООН прекратить огонь на два месяца.

Армия,Джозеф Байден,ООН,
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