В Киеве попросили у Германии подводные лодки

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук потребовал от министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт направить Киеву подводные лодки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.
«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», - заявил Руслан Стефанчук, подчеркнув при этом, что сотрудничество будет взаимовыгодным, как на современном этапе, так и в дальнейшем.
Также он попросил передать Украине наземные системы противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.
Ранее сообщалось о том, что США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.
Кроме того, в нем будут 5 противоартиллерийских радаров; 2 радара воздушного наблюдения; 1 тысяча ПТРК Javelin; 6 тысяч единиц противотанкового оружия и другие вооружения и военная техника.