В Киеве попросили у Германии подводные лодки

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», - заявил Руслан Стефанчук, подчеркнув при этом, что сотрудничество будет взаимовыгодным, как на современном этапе, так и в дальнейшем.