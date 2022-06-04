В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

В Киеве попросили у Германии подводные лодки

Елена Прошина

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук потребовал от министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт направить Киеву подводные лодки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

В Киеве попросили у Германии подводные лодки
Фото: © Bundeswehr/Björn Wilke© Bundeswehr/Björn Wilke

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», - заявил Руслан Стефанчук, подчеркнув при этом, что сотрудничество будет взаимовыгодным, как на современном этапе, так и в дальнейшем.

Также он попросил передать Украине наземные системы противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.

Ранее сообщалось о том, что США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.

Кроме того, в нем будут 5 противоартиллерийских радаров; 2 радара воздушного наблюдения; 1 тысяча ПТРК Javelin; 6 тысяч единиц противотанкового оружия и другие вооружения и военная техника.

Армия,Кристина Ламбрехт,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители