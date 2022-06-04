В ДНР из-за боевых действий загорелся скит Святогорской Лавры

На территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР произошел мощный пожар в результате боевых действий. Об этом со ссылкой на данные Украинской православной церкви (УПЦ) сообщает РИА Новости .

По сведениям УПЦ, пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших в результате возгорания пока нет.

1 июня стало известно, что три священнослужителя Святогорской лавры — архимандрит Галактион, монарх Аристоклий и черница Варвара — погибли под обстрелом, еще трое — иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий — получили ранения. Во время обстрела со стороны Украины пострадали третий и четвертый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. Число погибших и пострадавших прихожан не уточнялось.