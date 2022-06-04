ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Один человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы, говорится в сообщении.