Под Славянском российская авиация сбила украинский Миг-29

В ходе воздушного боя под городом Славянск Донецкой народной республики (ДНР) авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он также добавил, что российскими воздушными силами были поражены «3 пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 3 склада боеприпасов».

«Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, 2 установки реактивных систем залпового огня "Град", 9 артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей», — заявил Конашенков о военных потерях Украины.

Также он сообщил, что в районе Константиновки ВКС РФ уничтожили цистерны с топливом, которые предназначались донбасской группировке ВСУ, и два склада с боеприпасами в районах «населенных пунктов Бахмут Донецкой народной республики и Лоскутовка Луганской народной республики».