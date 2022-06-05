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1 час назад

Минобороны России заявило о сбитом украинском МиГ-29

Lenta.ruиещё 2

В ходе воздушного боя под городом Славянск Донецкой народной республики (ДНР) авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Под Славянском российская авиация сбила украинский Миг-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что российскими воздушными силами были поражены «3 пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 3 склада боеприпасов».

«Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, 2 установки реактивных систем залпового огня "Град", 9 артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей», — заявил Конашенков о военных потерях Украины.

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Также он сообщил, что в районе Константиновки ВКС РФ уничтожили цистерны с топливом, которые предназначались донбасской группировке ВСУ, и два склада с боеприпасами в районах «населенных пунктов Бахмут Донецкой народной республики и Лоскутовка Луганской народной республики».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия начнет наносить удары по тем целям, которые пока не поражались, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты. Он добавил, что поставки американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) необходимы Киеву для восполнения потерь своей боевой техники.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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