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1 час назад

В Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска

ТАССиещё 13

Российские средства ПВО в районе Славянска Донецкой Народной Республики сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении МиГ-29 ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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