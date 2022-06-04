Стало известно о попытках спецслужб Запада вывезти мощности "Мотор Сич"

Западные спецслужбы предпринимают попытки вывоза мощностей завода "Мотор Сич", где производят двигатели для турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и AKINCI, расположенного на неосвобожденной территории Запорожской области, за пределы Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мотор Сич" находится в Шевченковском районе Запорожской области, это предприятие очень ценное, очень важное, но сегодня оно работает на наших противников, врагов, причем не просто работает, там как раз производятся авиадвигатели для турецких беспилотников ударных Bayraktar TB2, для новых турецких беспилотников AKINCI. И по контракту, который имеет, порядка 30 двигателей в этом году "Мотор Сич" должен отгрузить именно туркам. Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Великобритании на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а еще [мощности] были вывезены за пределы Украины, действия предпринимаются", - заявил Рогов.

Видео дня

Он отметил важность вовлечения мощностей "Мотор Сич" в экономику и оборонно-промышленный комплекс территорий области. Также, по его словам, после освобождения предприятия планируется возобновлять его взаимодействие с партнерами в том числе в России.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса поразили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода.

О предприятии

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставлявший продукцию более чем в 100 стран. Было основано в 1907 году. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией, но в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В числе основной продукции завода были двигатели для самолета-амфибии Бе-200, вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе Ка-62, Ка-52, Ми-17, Ми-24М, Ми-28 и "Ансат", военно-транспортных самолетов Ан-70, Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", учебно-боевых самолетов Як-130 и другие. Также компания производила промышленные установки наземного применения, газотурбинные приводы, товары народного потребления. В состав ПАО "Мотор Сич" входят Запорожский моторостроительный завод имени В. И. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод и Лубенский станкостроительный завод.

В 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич" приобрела китайская компания Skyrizon. Позже на данные ценные бумаги был наложен арест, в течение трех лет инвесторов из КНР не созывали на общие собрания, им не выплачивались дивиденды, акционеров лишили возможности влиять на действия менеджмента. В декабре 2020 года китайская сторона инициировала арбитраж против Украины, первоначально оценив ущерб от сложившейся ситуации в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против Skyrizon и гражданина Китая Ван Цзиня, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

В 2018 году Украина выиграла тендер стоимостью $40 млн на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17, принадлежащих жандармерии Турции. Выполнялся этот контракт в том числе запорожским предприятием "Мотор Сич".