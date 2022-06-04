Названы три тактики России в Донбассе

Стратег Министерства обороны Австралии полковник Маркус Райснер прокомментировал стратегию России при боевых действиях на Украине. Его слова передает газета Die Welt, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Россия добивается победы над силами противника, используя три тактики. Он считает, что российские вооруженные силы сочетают наступательные действия пехоты и бронетехники днем и массированные артиллерийские удары ночью. Такой подход зачастую позволяет российской армии прорываться через оборону Украины, а за этим следуют крупные наступления ВС России.

Кроме того, Райснер отметил, что украинские военные в Донбассе «испытывают огромный стресс и усталость от войны». Он добавил, что они также жалуются на нехватку вооружения.

Стратег обратил внимание на успешное использование комплексов «Искандер», с помощью которых Россия наносит «исключительно опустошительные удары». Он подчеркнул, что стратеги НАТО заинтересовались использованием этих комплексов.

Третья тактика России, которую выделил Райснер, — господство в воздухе, благодаря которому российская сторона эффективно выполняет боевые цели и избегает потерь.