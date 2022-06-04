Названы три тактики России в Донбассе

Стратег Министерства обороны Австралии полковник Маркус Райснер прокомментировал стратегию России при боевых действиях на Украине. Его слова передает газета Die Welt, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия добивается победы над силами противника, используя три тактики. Он считает, что российские вооруженные силы сочетают наступательные действия пехоты и бронетехники днем и массированные артиллерийские удары ночью. Такой подход зачастую позволяет российской армии прорываться через оборону Украины, а за этим следуют крупные наступления ВС России.
Кроме того, Райснер отметил, что украинские военные в Донбассе «испытывают огромный стресс и усталость от войны». Он добавил, что они также жалуются на нехватку вооружения.
Стратег обратил внимание на успешное использование комплексов «Искандер», с помощью которых Россия наносит «исключительно опустошительные удары». Он подчеркнул, что стратеги НАТО заинтересовались использованием этих комплексов.
Третья тактика России, которую выделил Райснер, — господство в воздухе, благодаря которому российская сторона эффективно выполняет боевые цели и избегает потерь.
«При этом тактика такова: русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно», — пояснил он.