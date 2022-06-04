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25 минут назад

Россия и Украина обменялись телами солдат

Елена Прошина

Москва и Киев совершили обмен телами военнослужащих, которые погибли во время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

Россия и Украина обменялись телами солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — написала она.

Уточняется, что обмен состоялся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

В мае президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обменяться с Россией пленными военнослужащими «хоть завтра».

«Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что к процессу обмена пленными необходимо привлечь как можно больше стран. По его словам, Украина держит в плену несколько тысяч российских военных, и она готова их обменять. Он считает, что будет целесообразно привлечь к этому процессу ООН, Швейцарию, Израиль и другие государства.

При этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной в том или ином виде идет постоянно. Он подчеркнул, что для российской стороны это очевидно важный процесс.

Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян

Армия,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,ООН,
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