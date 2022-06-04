Генсекс НАТО оценил результаты переговоров с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о конструктивной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил усилия Анкары, направленные на согласование с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины. Об этом генсек Альянса написал в своем Twitter-аккаунте.

«Турция является ценным союзником. Мы приветствуем её усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», - говорится в его сообщении.

Столтенберг подчеркнул, что в ходе беседы внимание также уделялось негативному отношению Турции к заявкам Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический блок. Генсек пояснил, что стороны продолжат обсуждать данный вопрос.