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24 минуты назад

Генсекс НАТО оценил результаты переговоров с Эрдоганом

ТК «Звезда»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о конструктивной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил усилия Анкары, направленные на согласование с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины. Об этом генсек Альянса написал в своем Twitter-аккаунте.

Генсекс НАТО оценил результаты переговоров с Эрдоганом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Турция является ценным союзником. Мы приветствуем её усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», - говорится в его сообщении.

Столтенберг подчеркнул, что в ходе беседы внимание также уделялось негативному отношению Турции к заявкам Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический блок. Генсек пояснил, что стороны продолжат обсуждать данный вопрос.

Ранее в Турции оценили вероятность вступления Украины в НАТО. Директор Института внешней политики республики Хюсейн Багджи заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем нереально.

Армия,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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