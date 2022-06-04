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25 минут назад

В Китае назвали истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева

Lenta.ru

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, которые США поставят Украине не окажут влияния на развитие украинского кризиса. Об этом написал обозреватель китайской газеты Global Times.

В Китае назвали истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева
Фото: ReutersReuters

«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать», — говорится в материале.

По мнению автора, военные ВСУ не проходили обучение по эксплуатации данных орудий и не знают, как их использовать. Он также отметил, что мощность РСЗО не стоит переоценивать.

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1 июня президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами в рамках военной помощи. Передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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