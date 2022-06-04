В Китае назвали истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, которые США поставят Украине не окажут влияния на развитие украинского кризиса. Об этом написал обозреватель китайской газеты Global Times.

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«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать», — говорится в материале.

По мнению автора, военные ВСУ не проходили обучение по эксплуатации данных орудий и не знают, как их использовать. Он также отметил, что мощность РСЗО не стоит переоценивать.