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22 минуты назад

В Минобороны РФ заявили о срабатывании российской ЗРС С-300 в Херсоне

ТАССиещё 1

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 была задействована в Херсоне, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили о срабатывании российской С-300 в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сработала С-300", - сказали в ведомстве.

Как передает корреспондент ТАСС, система противовоздушной обороны дважды сработала в Херсоне.

Три взрыва прогремели на окраине Херсона

Как сообщалось, на этой неделе система срабатывала в среду, был слышен двойной взрыв. Тогда заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона не наносила ударов по Херсону, сработал зенитный ракетный комплекс С-300, который сбил беспилотник "Байрактар" в Николаевской области.

Армия,Кирилл Стремоусов,Минобороны России,
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