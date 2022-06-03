В Минобороны РФ заявили о срабатывании российской С-300 в Херсоне

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 была задействована в Херсоне, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сработала С-300", - сказали в ведомстве.
Как передает корреспондент ТАСС, система противовоздушной обороны дважды сработала в Херсоне.
Как сообщалось, на этой неделе система срабатывала в среду, был слышен двойной взрыв. Тогда заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона не наносила ударов по Херсону, сработал зенитный ракетный комплекс С-300, который сбил беспилотник "Байрактар" в Николаевской области.