Три взрыва прогремели на окраине Херсона

На окраине Херсона прогремели три взрыва, в небе над городом сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

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Уточняется, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей журналист агентства не приводит.