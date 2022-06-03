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40 минут назад

Три взрыва прогремели на окраине Херсона

Lenta.ruиещё 1

На окраине Херсона прогремели три взрыва, в небе над городом сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Три взрыва прогремели на окраине Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей журналист агентства не приводит.

1 июня российская система ПВО сработала в Херсоне, был слышен взрыв. По предварительным данным, над городом была сбита ракета. Сотрудник агентства отмечает, что взрыв было слышно из центра города, в небе некоторое время был виден след ракеты. Позже замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что под Николаевом был сбит украинский беспилотник «Байрактар».

Армия,Кирилл Стремоусов,
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