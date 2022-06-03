Три взрыва прогремели на окраине Херсона

На окраине Херсона прогремели три взрыва, в небе над городом сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Уточняется, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей журналист агентства не приводит.
1 июня российская система ПВО сработала в Херсоне, был слышен взрыв. По предварительным данным, над городом была сбита ракета. Сотрудник агентства отмечает, что взрыв было слышно из центра города, в небе некоторое время был виден след ракеты. Позже замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что под Николаевом был сбит украинский беспилотник «Байрактар».