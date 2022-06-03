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54 минуты назад

Стало известно о прибытии в Северодонецк иностранных наемников

Lenta.ru

Группа иностранных наемников прибыла в Северодонецк на помощь украинским военным. Об этом сообщило «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Стало известно о прибытии в Северодонецк иностранных наемников
Фото:  «Радіо Свобода Україна» / YouTube «Радіо Свобода Україна» / YouTube

По словам издания, группировку под названием «Иностранный легион» составляют иностранцы из разных стран мира. Они добровольно сформировали отдельное спецподразделение для участия в боевых действиях на стороне Украины.

2 июня в Минобороны России заявили, что сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения подготовки. Указывалось, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за «низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».

Также в Минобороны утверждают, что численность иностранных наемников на Украине с начала спецоперации сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек.

Армия,Минюст России,Минобороны России,
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