При разминировании Мариуполя начали применять роботов

«В зависимости от обстановки и условий комплекс либо действует самостоятельно, либо в составе группы саперов. Дальность управления комплексом – до 100 метров. Такова дистанция, на которой может находиться оператор от робота. «Уран-6» не только помогает сберечь жизни специалистов, но и в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот выдерживает до трех подрывов пятикилограммовых зарядов в тротиловом эквиваленте подряд. После этого он обслуживается и возвращается к работе», – заключил замкомандира отряда.