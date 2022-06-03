При разминировании Мариуполя начали применять роботов

Российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6», что ускоряет работу, рассказали участники специальной операции.
«На данном участке дороги в Мариуполе работает робототехнический комплекс «Уран-6». Он занимается разминированием. Данный комплекс позволяет ускорить работу саперов и сберечь их жизни. Он работает на безопасной от оператора дистанции», – заявил замкомандира отряда саперов Международного противоминного центра ВС России с позывным «Викинг», передает РИА «Новости».
Комплекс оснащен катковым тралом, благодаря этому он может работать на твердом грунте, где, предположительно, установлены противопехотные мины.
«В зависимости от обстановки и условий комплекс либо действует самостоятельно, либо в составе группы саперов. Дальность управления комплексом – до 100 метров. Такова дистанция, на которой может находиться оператор от робота. «Уран-6» не только помогает сберечь жизни специалистов, но и в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот выдерживает до трех подрывов пятикилограммовых зарядов в тротиловом эквиваленте подряд. После этого он обслуживается и возвращается к работе», – заключил замкомандира отряда.
Ранее Минобороны публиковало видео разминирования освобожденных территорий ЛНР от взрывоопасных предметов российскими военными с применением комплексов «Уран-6».