Украинские войска обстреливают запрещенными боеприпасами Херсонскую область, находящуюся под контролем России. Об этом рассказал американский журналист Патрик Ланкастер, пишет РИА Новости.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia.org Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia.org

Независимый репортер из США побывал в регионе и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, люди рады приходу России и не хотят уезжать. Также он сам стал свидетелем обстрела с применением кассетных бомб.

«Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать», — сказал Ланкастер и добавил, что лично наблюдал такую же тактику украинских военных в Донбассе последние восемь лет.

В конце мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что работа порта Херсона все еще заблокирована из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск, которые контролируют единственный выход в Черное море в районе города Очакова.