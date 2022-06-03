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20 минут назад

Американский журналист рассказал о преступлениях украинских военных

Lenta.ru

Украинские войска обстреливают запрещенными боеприпасами Херсонскую область, находящуюся под контролем России. Об этом рассказал американский журналист Патрик Ланкастер, пишет РИА Новости.

Американский журналист рассказал о преступлениях украинских военных
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia.orgMinistry of Defense of Ukraine / Wikimedia.org

Независимый репортер из США побывал в регионе и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, люди рады приходу России и не хотят уезжать. Также он сам стал свидетелем обстрела с применением кассетных бомб.

«Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать», — сказал Ланкастер и добавил, что лично наблюдал такую же тактику украинских военных в Донбассе последние восемь лет.

В конце мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что работа порта Херсона все еще заблокирована из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск, которые контролируют единственный выход в Черное море в районе города Очакова.

С 1 мая Херсонская область перешла в рублевую зону, в течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу. По словам члена Совфеда Сергея Цекова, референдумы о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов, в том числе Херсона, могут пройти уже в этом году.

Армия,Кирилл Стремоусов,Патрик Ланкастер,Сергей Цеков,Совет Федерации,
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