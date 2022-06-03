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1 час назад

МИД Хорватии заявил о ранении наемника страны на Украине

ТАСС

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии в пятницу подтвердило факт ранения хорватского наемника на Украине и то, что он будет доставлен на лечение в республику.

МИД Хорватии заявил о ранении наемника страны на Украине
Фото: ReutersReuters

"Мы подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями министерств иностранных и европейских дел Хорватии и здравоохранения, а также украинских властей был доставлен в безопасное место, где ему будет обеспечен транспорт для дальнейшего пути в Хорватию, чтобы продолжить лечение", - приводит информацию МИД государственное информационное агентство HINA.

В свою очередь министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что раненый на Украине хорватский гражданин будет доставлен на лечение в клиническую больницу "Дубрава" в Загребе.

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