МИД Хорватии заявил о ранении наемника страны на Украине

"Мы подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями министерств иностранных и европейских дел Хорватии и здравоохранения, а также украинских властей был доставлен в безопасное место, где ему будет обеспечен транспорт для дальнейшего пути в Хорватию, чтобы продолжить лечение", - приводит информацию МИД государственное информационное агентство HINA.