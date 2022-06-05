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1 час назад

В России рассказали о защите самолетов от зарубежных ПЗРК

Lenta.ruиещё 1

В ходе специальной военной операции на Украине российская авиация применяет модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Самолеты оснащены бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск», который защищает их от зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). О возможностях БКО пишет ТАСС.

В России рассказали о защите самолетов от зарубежных ПЗРК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что летчики армейской авиации на штурмовиках и вертолетах, которые летают на малых высотах и с меньшей скоростью, наиболее уязвимы для ПЗРК противника. Современные российские самолеты и вертолеты оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подобными БКО «Витебск». Эти системы повышают живучесть боевых машин на четверть.

БКО способны скорректировать маршрут в случае возникновения опасности, что позволит самолету или вертолету не входить в зону огневого воздействия. Комплексы могут обеспечить радиоэлектронное подавление авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«По свидетельствам пилотов, он выдерживает сразу несколько выстрелов из ПЗРК различных модификаций и позволяет благополучно вернуться на аэродром», — сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ходе специальной военной операции используются штурмовики Су-25СМ3 с комплексом «Витебск».

Прототип БКО «Витебск» представили в 2010 году на выставке Eurosatory 2010 в Париже, а в 2014 году прошли наземные испытания комплекса. По вертолету Ми-8 с БКО на борту выпустили около 20 ракет «Игла», которые не смогли поразить цель. В 2015 году начались поставки комплекса в войска.

Армия,Гражданская война,Алексей Леонков,
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