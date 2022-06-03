Бывший сотрудник СБУ рассказал о секретных тюрьмах ЦРУ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США впервые создало на Украине сеть секретных тюрем при президенте республики Викторе Ющенко. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров, передает ТАСС.

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По словам Прозорова, речь шла о том, чтобы содержать в этих тюрьмах людей, не граждан Украины, подозреваемых в международном терроризме.

После начала военных действий в Донбассе в 2014 году сеть тайных тюрем появились на востоке Украины, ее развернули уже силовые структуры Украины. Как заявил Прозоров, они продолжают действовать «практически в каждом отделе СБУ».

Он также подчеркнул, что после 2014 года в ведомстве стали наплевательски относиться к международному законодательству, поощряя внесудебные расправы, а также незаконные методы дознания и лишения свободы.

«Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы. Именно их методологию взяли на вооружение сотрудники СБУ и других силовых структур [Украины]», — заявил Прозоров.