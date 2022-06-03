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24 минуты назад

Пентагон изучил захваченную российскую военную технику

Lenta.ru

Пентагон изучал на Украине захваченную технику Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает The New York Times.

Пентагон изучил захваченную российскую военную технику
Фото: ReutersReuters

В материале говорится, что представители американского военного ведомства прибыли на Украину в прошлом месяце с недельным визитом. В ходе него специалисты разобрали российские боеприпасы, среди которых — системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

Как заявил Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, выяснилось, что оружие и системы ВС России были построены на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружений также были разработаны в компаниях из США и ЕС.

2 июня Конгресс США потребовал контроля над тысячами единиц оружия, которые Вашингтон поставил в рамках военной помощи Киеву. Отмечалось, что контроль за вооружениями будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

В конце мая стало известно, что военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) стали использовать трофейное американское оружие против украинских военных. В частности, силы ЛНР начали применять одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5.

Армия,Верховный суд,Конгресс США,Пентагон,ЕС,
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