Кадыров сделал заявление по спецоперации после встречи с Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи спецоперации на Украине, подразумевающие улучшение тактики. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, меры помогут повысить эффективность наступательных маневров, а спецоперация пойдет в ускоренном темпе.

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2 июня Кадыров встретился с Шойгу в Москве, где они предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, а также определили дальнейшие пути взаимодействия.

Шойгу также попросил передать искренние слова благодарности чеченским бойцам за их «весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».

«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим», — заключил Кадыров.