В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
18 минут назад

Российские снайперы на Украине работают «не по классике»

Газета.Ru

Российские снайперы, задействованные в спецоперации на Украине, работают не по классике снайперских пар, а одним расчетом, сообщил в интервью проекту Wargonzo снайпер 61-ой бригады морской пехоты.

«Мы сейчас работаем не по классике снайперских пар, а одним большим расчетом. Поняли, что малоэффективно по двое работать, а в группе больше возможностей для выстрела. Как бы парадоксально ни звучало, но тяжело в оптику смотреть целый день, когда вдвоем. Вчетвером плодотворней работа получается», — рассказал снайпер.

По его словам, в снайперский расчет входит боец, вооруженный крупнокалиберной дальнобойной винтовкой, два бойца со «средними» стволами и человек с автоматом в прикрытии. Все стрелки друг друга корректируют, а задача находящегося в прикрытии — наблюдать. Крупнокалиберная винтовка используется в крайнем случае, если нужно поразить далекую или крупную цель.

Объяснен провал контрнаступления ВСУ под Херсоном

Накануне отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики — в частности, из Северодонецка. Ранее военный аналитик Александр Михайлов заявил, что потери ВСУ на востоке Украины составляют до 50 тыс. человек убитыми.

Армия,Видео,Александр Михайлов,СБУ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители