Российские снайперы, задействованные в спецоперации на Украине, работают не по классике снайперских пар, а одним расчетом, сообщил в интервью проекту Wargonzo снайпер 61-ой бригады морской пехоты.
«Мы сейчас работаем не по классике снайперских пар, а одним большим расчетом. Поняли, что малоэффективно по двое работать, а в группе больше возможностей для выстрела. Как бы парадоксально ни звучало, но тяжело в оптику смотреть целый день, когда вдвоем. Вчетвером плодотворней работа получается», — рассказал снайпер.
По его словам, в снайперский расчет входит боец, вооруженный крупнокалиберной дальнобойной винтовкой, два бойца со «средними» стволами и человек с автоматом в прикрытии. Все стрелки друг друга корректируют, а задача находящегося в прикрытии — наблюдать. Крупнокалиберная винтовка используется в крайнем случае, если нужно поразить далекую или крупную цель.
Накануне отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики — в частности, из Северодонецка. Ранее военный аналитик Александр Михайлов заявил, что потери ВСУ на востоке Украины составляют до 50 тыс. человек убитыми.