«Мы сейчас работаем не по классике снайперских пар, а одним большим расчетом. Поняли, что малоэффективно по двое работать, а в группе больше возможностей для выстрела. Как бы парадоксально ни звучало, но тяжело в оптику смотреть целый день, когда вдвоем. Вчетвером плодотворней работа получается», — рассказал снайпер.