Кадыров сделал заявление по спецоперации после встречи с Шойгу

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал он в Telegram-канале.