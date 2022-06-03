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1 час назад

Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что операция на Украине пойдёт в ускоренном темпе

RT на русскомиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Кадыров сделал заявление по спецоперации после встречи с Шойгу
Фото: ТАССТАСС

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал он в Telegram-канале.

31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,
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