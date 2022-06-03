Что такое РСЗО и зачем США отправляют их на Украину

Автор The New York Times Джон Исмей рассказал о мобильных дальнобойных системах HIMARS - реактивных системах залпового огня (РСЗО), которые США решили направить Украине. Автор отметил, что подобное оружие США применяли в Ираке, но там боевые элементы давали высокий процент несрабатывания и привели к гибели многих американских солдат.

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Как отметил Исмей, по мере того, как боевые действия на востоке Украины превращаются в «артиллерийскую дуэль», Пентагон решил отправить Киеву свои самые современные артиллерийские установки и боеприпасы в надежде дать украинцам преимущество перед Россией.

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Исмей рассказал, что ракетную артиллерию приводят в действие твердотопливным двигателем. Этот вид вооружений способен нести различные боеголовки.

Американские дальнобойные системы HIMARS, по его словам, удобны в транспортировке - они получили более легкий колесный грузовик, чем их предшественницы. Каждый грузовик M142 HIMARS несет всего один контейнер с боеприпасами и благодаря этому быстро передвигается как по шоссе, так и по пересеченной местности.

По словам Исмея, если системы HIMARS использовать с управляемыми ракетами GMLRS, огневая мощь может быть сопоставима с авиаударом.

Он отметил, что скорость стрельбы гаубицами M777, которые сейчас использует Украина, составляет два-три выстрела в минуту. Ракеты GMLRS можно запускать поодиночке или залпом из шести штук за несколько секунд - это будет сопоставимо с ударом авиабомбы.

Автор добавил, что у России есть система залпового огня «Смерч», которая стреляет точными управляемыми ракетами, дальность стрельбы которых сопоставима с GMLRS.

Но HIMARS полностью перезаряжаются за «считанные минуты», а российские аналоги - вручную, подчеркнул Исмей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые позволяли бы атаковать территорию России.