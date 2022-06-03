Что такое РСЗО и зачем США отправляют их на Украину

Автор The New York Times Джон Исмей рассказал о мобильных дальнобойных системах HIMARS - реактивных системах залпового огня (РСЗО), которые США решили направить Украине. Автор отметил, что подобное оружие США применяли в Ираке, но там боевые элементы давали высокий процент несрабатывания и привели к гибели многих американских солдат.
Как отметил Исмей, по мере того, как боевые действия на востоке Украины превращаются в «артиллерийскую дуэль», Пентагон решил отправить Киеву свои самые современные артиллерийские установки и боеприпасы в надежде дать украинцам преимущество перед Россией.
Исмей рассказал, что ракетную артиллерию приводят в действие твердотопливным двигателем. Этот вид вооружений способен нести различные боеголовки.
Американские дальнобойные системы HIMARS, по его словам, удобны в транспортировке - они получили более легкий колесный грузовик, чем их предшественницы. Каждый грузовик M142 HIMARS несет всего один контейнер с боеприпасами и благодаря этому быстро передвигается как по шоссе, так и по пересеченной местности.
По словам Исмея, если системы HIMARS использовать с управляемыми ракетами GMLRS, огневая мощь может быть сопоставима с авиаударом.
Он отметил, что скорость стрельбы гаубицами M777, которые сейчас использует Украина, составляет два-три выстрела в минуту. Ракеты GMLRS можно запускать поодиночке или залпом из шести штук за несколько секунд - это будет сопоставимо с ударом авиабомбы.
Автор добавил, что у России есть система залпового огня «Смерч», которая стреляет точными управляемыми ракетами, дальность стрельбы которых сопоставима с GMLRS.
Но HIMARS полностью перезаряжаются за «считанные минуты», а российские аналоги - вручную, подчеркнул Исмей.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые позволяли бы атаковать территорию России.
Затем появилась информация, что Киев получит мобильные дальнобойные системы HIMARS (дальность поражения - 70-80 километров), но с обязательством не наносить удары по территории РФ. Однако посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская армия будет самостоятельно принимать решения о дальности ударов.